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Политика
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Украина
Долг Украины «Газпрому» за три дня увеличился на 1,8 миллиона долларов
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    Долг Украины «Газпрому» за три дня увеличился на 1,8 миллиона долларов

    17:47  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:47  25 Декабря 2017
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    Долг Украины «Газпрому» за три дня увеличился на 1,8 миллиона долларов

    Москва, 25 декабря. Сумма просрочки долга украинской компании «Нафтогаз» российскому «Газпрому» за три дня составила 1,8 миллиона долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

    Медведев обратил внимание, что украинская сторона по-прежнему не выполнила решение  Стокгольмского арбитража. Таким образом, просрочка долга «Нафтогаза» уже составляет три дня.

    «Пока мы не получили ни денег, ни штрафа,  — заметил Медведев в эфире телеканала «Россия 24». — Просрочка идет  — уже за три дня 1,8 миллиона долларов накопилось».

    Долг Украины «Газпрому» за три дня увеличился на 1,8 миллиона долларов

    Ранее Медведев заявил, что иск «Газпрома» к «Нафтогазу» был удовлетворен судом Стокгольма в основных положениях. При этом представитель российского газового холдинга обратил внимание на тот факт, что полное удовлетворение требований «Газпрома» судом привело бы к банкротству не только «Нафтогаза», но и самой Украины.

    Автор: Катерина Тимошенская
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