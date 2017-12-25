Дейр-эз-Зор: делегация партии «Баас» посетила города Аль-Меядин и Абу-Кемаль

Дейр-эз-Зор, 25 декабря. По распоряжению президента Сирии Башара Асада делегация правящей партии «Баас» посетила освобожденную провинцию на востоке страны.

По сообщению сирийского информационного агентства «САНА» делегация партии арабского социалистического возрождения («Баас») оценила разрушения, причиненные городам Аль-Меядин и Абу-Кемаль боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), а также государственным объектам и инфраструктуре региона.

Заместитель генерального секретаря партии Хиляль аль-Хиляль, который возглавил делегацию, отметил героизм Сирийской арабской армии, ее союзников и летчиков ВКС РФ, которые противостояли террористам. Аль-Хиляль призвал власти страны оказать всемерное содействие для возвращения мирных жителей в их дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.