Украинский политолог Трюхан допустил срыв обмена пленными в Донбассе

Председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан напомнил поговорку «Не говори «гоп», пока не перескочишь». По его мнению, в любой момент может произойти «что-то такое», что помешает обмену военнопленными в Донбассе.

В понедельник на встрече лидеров Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Леонида Пасечника с главой общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктором Медведчуком и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом была достигнута договоренность об обмене пленными 27 декабря. Киев собирается передать ДНР и ЛНР 306 военнопленных, республики Донбасса Киеву — 74.

При этом, как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, есть еще 58 человек, которых нельзя обменять, пока Киев не выполнит пятый пункт минских соглашений, предполагающий на Украине амнистию и принятие закона, исключающего преследования.

«Мы готовимся к обмену пленными. Надеемся, что украинская сторона тоже исполнит все обязательства, которые она взяла на себя. Но, к сожалению, хочу напомнить, это не все люди. В застенках СБУ по подтвержденным спискам остаются еще 58 человек. Мы будем настаивать на дальнейшем их освобождении. За последний месяц есть еще 13 новых арестованных лиц. До принятия закона Киевом аресты будут продолжаться, и обмен пленными в полном объеме мы совершить так и не сможем», — отметила правозащитница в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинский политолог Вадим Трюхан назвал предстоящий обмен пленными эпохальным событием, которое ждали 15 месяцев, однако призвал не торопиться, напомнив поговорку «Не говори «гоп», пока не перескочишь».

«Я очень боюсь, очень опасаюсь, что кто-то что-то такое снова придумает, и этот эпохальный обмен опять сорвется», — заявил Вадим Трюхан.

По словам украинца, обмен пленными и получение Киевом от Вашингтона переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, который украинские СМИ окрестили «подарком под елочку», — это два параллельных процесса, не имеющих друг к другу отношения. Однако другой гость программы — депутат Госдумы РФ Александр Ющенко с украинцем не согласился.

Парламентарий отметил, что свои позиции по обмену пленными в Донбассе четко высказали руководители ДНР и ЛНР, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, президент России Владимир Путин.

«Но мы не слышали позиции президента Украины Петра Порошенко по этому вопросу. Есть здравые силы, которые понимают, что к Новому году этот гуманитарный жест необходим, а есть партия волны, которая постоянно это дело накручивает. Поэтому, как сказал эксперт из Украины, если кто-то что-то и придумает, что приведет к срыву обмена, то это будет украинская сторона», — сказал парламентарий.

А что касается поставок летального оружия на Украину, которые одобрили США, то, по мнению Александра Ющенко, чтобы удержать власть Порошенко намеренно нагнетает обстановку и подогревает конфликт.