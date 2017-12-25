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В «Газпроме» объяснили, кто выиграл судебный процесс с «Нафтогазом»
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    В «Газпроме» объяснили, кто выиграл судебный процесс с «Нафтогазом»

    17:31  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  25 Декабря 2017
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    В «Газпроме» объяснили, кто выиграл судебный процесс с «Нафтогазом»

    Москва, 25 декабря. Иск российской компании «Газпром» к украинскому «Нафтогазу» был удовлетворен судом Стокгольма в основных положениях. Соответствующее заявление сделал замправления «Газпрома» Александр Медведев.

    «Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен, а то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса», — заявил Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

    По словам Медведева, полное удовлетворение требования «Газпрома» судом привело бы к банкротству не только «Нафтогаза», но и самой Украины.

    Напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском суде с 2014 года. Предметом иска стали контракты на поставку российского газа на Украину и транзит газа через территорию Украины. В прошлую пятницу суд вынес окончательное решение по спору.

    В частности, суд обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, оставив условие «бери и плати» для 80% от этого объема.
     

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #украина #газпром #нафтогаз
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