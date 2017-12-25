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Политика
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Политика
Экс-президент Польши рассказал, как НАТО нарушила данное Горбачеву обещание
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    Экс-президент Польши рассказал, как НАТО нарушила данное Горбачеву обещание

    17:38  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:38  25 Декабря 2017
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    Экс-президент Польши рассказал, как НАТО нарушила данное Горбачеву обещание

    Варшава, 25 декабря. Бывший президент Польши Александр Квасьневский обвинил Россию в попытках поддержания кризиса в Евросоюзе, а также противодействии Москвы вступлению Украины в ЕС и НАТО.

    «По-моему, Россия заинтересована, чтобы ЕС был в каком-то постоянном кризисе и не мог идти вперед. Им такой сценарий, что Украина будет в ЕС, не понравится», — заявил политик в интервью украинскому телеканалу 112.

    При этом, по его словам, членство Украины в ЕС Москва сможет принять, а вот мириться со вступлением в НАТО не сможет, поскольку не приемлет расширения альянса на восток. В этой связи он вспомнил свои споры с Борисом Ельциным, главным аргументом которого было обещание, данное Западом первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву о том, что в случае вывода Советских войск из Германии, НАТО не сделает ни шага на Восток.

    Однако обещания были забыты.

    «А пошло – в Польшу и так далее», — заметил экс-президент Польши.

    Так, с 1990 года в организацию вошли 12 восточноевропейских стран. Более того, сейчас в НАТО данные Горбачеву клятвы опровергают.

    «Такого обещания никогда не было, и подтвердить российские заявления не представляется возможным», - говорилось, в частности, в заявлении на официальном сайте альянса.

    При этом обещания министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера от 31 января 1990 года были зафиксированы на видеозаписи, опубликованной немецким телеканалом Leuchtturm News.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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