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Выборы-2018: ЦИК отказался регистрировать группу поддержки Полонского
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    Выборы-2018: ЦИК отказался регистрировать группу поддержки Полонского

    17:01  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:02  25 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ЦИК отказался регистрировать группу поддержки Полонского

    Москва, 25 декабря. Центральный избирательный комитет России отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента России предпринимателя Сергея Полонского. Такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник, 25 декабря.

    «Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек», — пояснил решение ЦИК член комиссии Евгений Шевченко.

    По его словам, это число является недостаточным для регистрации данной группы.

    Напомним, что собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Сергея Полонского прошло в воскресенье, 24 декабря, в спортивном комплексе «Крылатское». В нем приняли участие 520 человек при необходимом минимуме в 500 человек. В этот же день Полонский подал документы для регистрации в ЦИК.

    Выборы-2018: ЦИК отказался регистрировать группу поддержки Полонского

    В данный момент документы на регистрацию в ЦИК подали трое человек с наличием судимости, среди них блогер Алексей Навальный, журналист Олег Лурье, а также бизнесмен Сергей Полонский.

    Отметим, что факт подачи документов на участие в избирательной кампании не означает автоматического участия в выборах президента России. ЦИК принимает документы от всех граждан, выразивших желание участвовать в выборах. Известно, что все документы, направленные в комиссию, проходят тщательную проверку, которая включает запросы в государственные органы о достоверности предоставленных данных. Основанием для отказа в регистрации на выборы может стать нарушение процедуры выдвижения, отсутствие гражданства России, отсутствие необходимых документов, недостижение возраста 35 лет, наличие непогашенной судимости.

    Автор: Алексей Громов
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    #цик #полонский #выборы-2018
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