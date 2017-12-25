«Гражданская платформа» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

Москва, 25 декабря. Съезд партии «Гражданская платформа» поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2018 году.

«Съезд партии принял решение поддержать кандидатуру Владимира Путина», — сообщил журналистам председатель партии «Гражданская платформа», внефракционный депутат Госдумы Рифат Шайхутдитов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что съезд «Справедливой России» и Всероссийский совет местного самоуправления поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года.

Напомним, сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет предвыборную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.