Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Россия
«Гражданская платформа» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Гражданская платформа» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    17:08  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:08  25 Декабря 2017
    63

    «Гражданская платформа» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    Москва, 25 декабря. Съезд партии «Гражданская платформа» поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. 

    «Съезд партии принял решение поддержать кандидатуру Владимира Путина», — сообщил журналистам  председатель партии «Гражданская платформа», внефракционный депутат Госдумы Рифат Шайхутдитов, передает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что съезд «Справедливой России» и Всероссийский совет местного самоуправления поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года.

    Напомним, сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет предвыборную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть