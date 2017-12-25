ЦИК не разрешил Лурье и Навальному участвовать в президентских выборах-2018

Москва, 25 декабря. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказала журналисту Олегу Лурье и блогеру Алексею Навальному в регистрации на президентские выборы 2018 года. В обоих случаях причиной отказа явилась непогашенная судимость.

Ранее оба заявили о намерении баллотироваться в президенты, несмотря на наличие непогашенной судимости. Последнее обстоятельство, как неоднократно отмечали в ЦИК, является препятствием для выдвижения гражданина России в президенты.

Более того и Лурье, и Навальный ранее доставили свои документы в ЦИК России, что, впрочем, не означало их регистрации как кандидатов на выборы.

Напомним, в соответсвии с российским законодательством, основанием отказа в регистрации кандидата на выборы может являться отсутствие необходимых документов, нарушение процедуры их подачи или несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату, то есть — отсутствие пассивного избирательного права (причиной этого может быть отсутствие гражданства России, недостижение 35 лет или наличие непогашенной судимости по особо тяжким статьям УК РФ).

Отметим, журналист Олег Лурье был осужден на четыре года лишения свободы за вымогательство. Блогер Навальный также имеет срок — пять лет лишения свободы условно по «делу Кировлеса».

Напомним, что еще Сергей Полонский, бизнесмен, имеющий судимость, ранее также заявил о намерении баллотироваться в президенты. Ему ЦИК сегодня также отказала.