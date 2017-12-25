Путин выразил соболезнования родным и близким академика Зализняка

Москва, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким выдающегося ученого-филолога Андрея Зализняка, который скончался на 83-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем», — отметил глава государства.

По словам Путина, Зализняк внес огромный вклад в исследование памятников древнерусской письменности, а также в укрепление авторитета отечественной школы языкознания.

«Светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, коллег и многочисленных учеников», — резюмировал российский лидер.

Напомним, ранее российский лингвист Алексей Гиппиус назвал смерть академика Андрея Зализняка страшным ударом для научного сообщества.