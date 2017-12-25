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Путин выразил соболезнования родным и близким академика Зализняка
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    Путин выразил соболезнования родным и близким академика Зализняка

    20:00  25 Декабря 2017
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    Путин выразил соболезнования родным и близким академика Зализняка

    Москва, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким выдающегося ученого-филолога Андрея Зализняка, который скончался на 83-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

    «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем», — отметил глава государства.

    По словам Путина, Зализняк внес огромный вклад в исследование памятников древнерусской письменности, а также в укрепление авторитета отечественной школы языкознания.

    «Светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, коллег и многочисленных учеников», — резюмировал российский лидер.

    Напомним, ранее российский лингвист Алексей Гиппиус назвал смерть академика Андрея Зализняка страшным ударом для научного сообщества.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #зализняк
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