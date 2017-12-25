Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация атаковала позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

Российские военные самолеты нанесли новую серию ударов по объектам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) в южной части провинции Идлиб. Бомбардировкам подверглись позиции боевиков в окрестностях населенных пунктов Абу Дали, Аль-Бусаби и Маръяджиб. Работа ВКС РФ обеспечивает дальнейшее продвижение подразделений Сирийской арабской армии (САА) по направлению к стратегической базе «Абу ад-Духур» на востоке региона, удерживаемой исламистами.

Идлиб является главным оплотом террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1. Под его контролем находится большая часть территорий провинции, в том числе административный центр и другие крупные города. Также в регионе базируются отряды более умеренных оппозиционных группировок, которые в отличие от «Нусры» участвуют в перемирии с официальным Дамаском и соблюдают режим тишины, установленный в соответствии с соглашением о создании четвертой и последней зоны деэскалации.

Ранее правительственные войска САР, наступая со стороны провинции Хама, с помощью российской боевой авиации смогли отбить у террористов часть территорий на южной окраине Идлиба, в частности, например, поселение Таль Хинзир. Параллельно части САА ведут атаки в направлении данного бастиона «Тахрир аш-Шам», двигаясь от города Ханассер на юге Алеппо. Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ понемногу продвигается в обоих районах, однако «Ан-Нусра» продолжает упорно сопротивляться.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев считает, что правительственные силы САР в дальнейшем могут встретить еще более ожесточенное сопротивление. По его мнению, существует серьезная опасность, что некоторые менее радикальные антиправительственные формирования, также дислоцирующиеся в Идлибе, присоединятся к террористам в ходе противостояния армии Башара Асада. Об этом военный эксперт заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

««Джебхат ан-Нусра» до сих пор жива из-за того, что ее оценка как террористической организации всегда ставилась под сомнение со стороны западной коалиции. Кроме того, эта группировка получает подпитку через так называемую «умеренную оппозицию». Представители российской стороны, в частности, например, Сергей Лавров, в ходе переговоров не раз говорили о необходимости разделить «Нусру» и оппозицию. Однако Запад затягивал с этим, и это позволило ему сохранить данное формирование. «Умеренная оппозиция» между тем фактически является тайной подпиткой «Тахрир аш-Шам», скрытым резервом террористов», — уверен наш собеседник.

Операция против «Джебхат ан-Нусры» в чем-то может оказаться сложнее кампании против «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), поскольку идентификация тех или иных сирийских антиправительственных организаций Западом политически мотивированна, предполагает эксперт. Таким образом, международная коалиция во главе с США будет стараться помешать развитию наступления САА и российских ВКС в Идлибе.

«Боевики «Ан-Нусры» неоднократно меняли название группировки, это было нужно для того, чтобы показать, будто бы они никакие не террористы. На этом фоне в их рядах даже произошел раскол: одни хотели оставаться верными «Аль-Каиде»1 (деятельность запрещена в РФ), другие, напротив, хотели, по крайней мере, играть роль «умеренных». Соответственно, окончательно победить терроризм будет сложно, поскольку существует политическая двойственность в оценке самого этого явления. Процесс идентификации тех или иных группировок слишком политизирован», — подчеркивает Александр Перенджиев.

Все эти политические игры, кроме того, связаны с экономической составляющей, то есть с зарплатой террористов, также заметил собеседник ФАН. Названия становятся брендами, и размер средств, получаемых боевиками, зависит от того, под каким именем они действуют.

«Здесь речь идет еще и о деньгах: в условной «фирме» под названием «Аль-Каида» платят одну сумму, а в «компании» под именем «умеренная оппозиция» — другую, поменьше. Поэтому тут также встает сложность самоопределения самих боевиков. То есть можно сказать, что ситуация в стране все еще остается нестабильной, террористическая угроза по-прежнему есть, и потому работа ВКС РФ в Сирии продолжается», — заметил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.