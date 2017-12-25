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Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» согласились на эвакуацию после падения Бейт-Джинна
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    Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» согласились на эвакуацию после падения Бейт-Джинна

    17:02  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  25 Декабря 2017
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    Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» согласились на эвакуацию после падения Бейт-Джинна

    Дамаск, 25 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 капитулировали в юго-западной части провинции Дамаск.

    Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщило, что главари террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) согласились принять все условия САА о сдаче своих позиций после окончательного освобождения района Бейт-Джинн.

    Отмечается, что боевики согласны сложить оружие и эвакуироваться в провинцию Идлиб.

    Ранее сообщалось, что командование Сирийской арабской армии неоднократно предлагало «Джебхат ан-Нусре» капитулировать, однако исламисты отказывались сдаваться, рассчитывая на поддержку со стороны Израиля, который оккупировал соседние Голанские высоты.

    После окружения города Мугр Аль-Мир и падения населенного пункта Бейт-Джинн боевики предпочли сдаться.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #бейт-джинн
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