Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» согласились на эвакуацию после падения Бейт-Джинна

Дамаск, 25 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 капитулировали в юго-западной части провинции Дамаск.

Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщило, что главари террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) согласились принять все условия САА о сдаче своих позиций после окончательного освобождения района Бейт-Джинн.

Отмечается, что боевики согласны сложить оружие и эвакуироваться в провинцию Идлиб.

Ранее сообщалось, что командование Сирийской арабской армии неоднократно предлагало «Джебхат ан-Нусре» капитулировать, однако исламисты отказывались сдаваться, рассчитывая на поддержку со стороны Израиля, который оккупировал соседние Голанские высоты.

После окружения города Мугр Аль-Мир и падения населенного пункта Бейт-Джинн боевики предпочли сдаться.

Breaking: Beit Jenn pocket battle is over, militants accept #SAA terms and full surrender, more details to follow soon on @TheArabSource pic.twitter.com/DkguafWxQF — H.K ???????? (@Ibra_Joudeh) December 25, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.