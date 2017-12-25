Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» согласились на эвакуацию после падения Бейт-Джинна
Дамаск, 25 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 капитулировали в юго-западной части провинции Дамаск.
Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщило, что главари террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) согласились принять все условия САА о сдаче своих позиций после окончательного освобождения района Бейт-Джинн.
Отмечается, что боевики согласны сложить оружие и эвакуироваться в провинцию Идлиб.
Ранее сообщалось, что командование Сирийской арабской армии неоднократно предлагало «Джебхат ан-Нусре» капитулировать, однако исламисты отказывались сдаваться, рассчитывая на поддержку со стороны Израиля, который оккупировал соседние Голанские высоты.
После окружения города Мугр Аль-Мир и падения населенного пункта Бейт-Джинн боевики предпочли сдаться.
Breaking: Beit Jenn pocket battle is over, militants accept #SAA terms and full surrender, more details to follow soon on @TheArabSource pic.twitter.com/DkguafWxQF— H.K ???????? (@Ibra_Joudeh) December 25, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.