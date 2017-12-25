Тымчук объяснил, почему Киев боится возвращать Донбасс: Это будет удар под дых

Киев, 25 декабря. Ситуация в Донбассе, если Украине удастся его вернуть, будет развиваться по непредсказуемому сценарию, которого в Киеве боятся. Это будет «удар под дых», заявил координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

Украинские власти слабо представляют, с какими проблемами им придется столкнуться, если они «получат желаемое». Такое заявление Тымчук сделал в комментарии украинскому изданию «Апостроф».

Неуверенность киевского руководства Тымчук объясняет тем, что такой «благополучный» сценарий неизбежно приведет к ряду очень сложных проблем. Во-первых, в Донбассе в результате устроенной Киевом карательной операции разрушена инфраструктура. И неизвестно, сколько денег потребуется на ее восстановление. Во-вторых, Украине придется выполнять социально-экономические обязательства перед жителями Донбасса.

«Вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как происходит сейчас, потому что это — оккупированная территория, не прокатит», — признается Тымчук.

Напомним, жителям ДНР и ЛНР Киев прекратил выплаты еще в 2014-м, в год начала так называемой АТО. Позднее, в 2016 году, без пособий и пенсий остались еще порядка 150 тысяч человек, которых назвали «пенсионными туристами».

Если же Киев, который и так находится в плачевном состоянии, вдруг вернет Донбасс, экономике будет нанесен непоправимый урон, объясняет Тымчук.

«(…) это будет такой удар под дых украинской экономике, что далеко не все будут рады, что мы вернули контроль над Донбассом», — признается Тымчук.

Но более всего в Киеве опасаются, что вновь столкнутся с вооруженным сопротивлением в Донбассе. Там понимают, что население, которое уже более трех лет живет под бесконечными обстрелами, «бесповоротно вырвано» из Украины, и люди готовы с оружием в руках противостоять «возвращению Украины».