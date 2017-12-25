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СКР завел дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве
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    СКР завел дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве

    16:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  25 Декабря 2017
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    СКР завел дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве

    Москва, 26 декабря. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве.

    После съезда автобуса в подземный переход возбуждено дело об оказании услуг ненадлежащего качества, а также нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, заявили в ведомстве. По предварительным данным, днем 25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход, расположенный вблизи станции метро «Славянский бульвар».

    В СК РФ уточнили, что травмы получили более десяти пешеходов. Четверо из них скончались на месте происшествия, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Точное количество пострадавших устанавливается», — добавили в ГСУ СК РФ по Москве.

    Уточняется, что водитель на допросе рассказал, что автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, сбив группу людей .

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #автобус #переход #славянский бульвар
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