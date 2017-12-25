Редактор книги о Докторе Лизе: Читаешь про детей Донбасса – и плачешь, а от текста идут солнечные лучи. ФАН-ТВ

В Москве прошла презентация книги в память о Докторе Лизе. Год назад знаменитая на всю страну филантроп и правозащитница, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе над Черным морем, сопровождая груз лекарств и медицинского оборудования для госпиталя в Сирии. В основу книги легли ее дневники, а также беседы, в которых она говорит о «Справедливой помощи», о своих подопечных и немного о себе. Книга, на презентации которой побывала съемочная группа ФАН-ТВ, получила название «Доктор Лиза Глинка: Я всегда на стороне слабого».

Вечер памяти Елизаветы Глинки, на котором было презентовано издание, состоялся в одном из залов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Гостей на это печальное, но очень важное мероприятие собирали родные и друзья Доктора Лизы, а также представители издательств «Иностранка» и «АСТ». Редактор книги Алла Шлыкова пообщалась с корреспондентом ФАН-ТВ.

– Алла, вы, наверное, уже всю книгу вдоль и поперек знаете. Доктор Лиза вам известна по рассказам, или вы знали ее лично?

– К сожалению, не было возможности познакомиться с ней, когда это было можно. С Елизаветой Глинкой я познакомилась благодаря этой книге и уже в этой книге.

– Какой она открылась для вас, каким человеком?

– Человеком удивительной доброты. Настолько эта книга имела такое магическое действие на всех, чьей помощи мы просили при составлении книги, что, собственно, можно было очень многое сказать о Елизавете Петровне. Книга показывает, каким человеком Елизавета Петровна была: что для своих подопечных, для своих больных она была очень доброй, отзывчивой, и насколько жесткой она могла быть с журналистами, чиновниками, которые даже не то что не разделяют эту точку зрения, а которые мешают ей делать то великое дело, которое она делала.

– А такие люди были. Их было много?

– Их было очень много, к сожалению, и достаточно жестко Елизавета Петровна про них говорит. Книга состоит из двух частей. Одна часть – это записи в «Живом Журнале» Елизаветы Глинки, который она вела, и вторая часть – вот как раз интервью и беседы, которые она вела. Как правило, это была травля в «Фейсбуке», в социальных сетях, на сайтах и упоминание в третьем лице, что всегда обидно, когда нет возможности ответить на предъявленные оскорбления.

– А как Доктор Лиза объясняла причину того, что это происходит?

– Знаете, у нее есть замечательная цитата. Она говорила, что у нее нет времени на то, чтобы заниматься этим, на поиск аргументации, как этим людям что-то объяснить. У нее была другая работа, которая отнимала все силы. То есть, она предпочитала тратить время не на оправдания, а на свою работу.

– Как шла работа над книгой, и кто ее авторы?

– Идея создания этой книги принадлежит Глебу Глебовичу Глинке, супругу Елизаветы Петровны, и Ксении Соколовой, которая была подругой Елизаветы Петровны и сейчас – президент фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». И именно их была идея, чтобы в книге звучал голос Елизаветы Петровны, только он. Тут только два текста не ее – это предисловие Ксении Соколовой о фонде, об этой истории, и послесловие Глеба Глебовича, очень личное, о такой личной ее истории… Взгляд на нее из семьи – другой, очень важной части ее жизни, которая была, наверное, намеренно скрыта от широкой публики. Корректор – это первый человек, который читает книгу. И когда мы забираем работу, мы говорим: «Интересно было?» «Да». Вот в этом случае мы всегда слышали только «да». Действительно, книга важная.

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– Какой след оставили эти рассказы, воспоминания в вашем сердце?

– Сначала ты читаешь, и ты плачешь. Я плакала в метро. Когда я ехала, я читала материалы, люди оборачивались, не понимали, что происходит. Но после чтения этих историй, историй тяжелых, остается очень светлое, легкое ощущение, чувство, и действительно, желание по-другому взглянуть на судьбы людей не только безнадежно больных, но и попавших в какие-то тяжелые жизненные ситуации. С каждым из нас может случиться что-то плохое, и хочется, чтобы в этот момент оказался рядом кто-то… кто-то, похожий на Елизавету Петровну, который тебя спасет, в тебя поверит… Тут даже дело не в катарсисе, не в очищении через какие-то тяжелые переживания, а тут дело в том, что это литература. То есть, к этому даже можно подходить как к литературе, потому что Елизавета Петровна действительно литературным даром недюжинным обладала. Ты начинаешь это понимать, когда ты читаешь ее дневники. Это истории. Истории есть в основном с грустным, а есть со счастливым концом. Называется запись: «Ваши и мои»:

«Врач, в обиходе Леля. Мы с ним ругаемся, любим, ненавидим вместе шесть лет, почти с самого основания киевского хосписа.

– Ваш поступил.

– Бомж?

– Нет, но почти.

– Кладем?

– Это ответ?

– Что-нибудь еще у тебя?

– Конечно. Хоронить его будем мы. Ну, вы… В общем, вы меня поняли.

– Пусть пока поживет.

– Я предупредил.

– Я поняла.

В другой раз ваш сладенький «несчастный» обоссал всю палату, разорвал три простыни и страшно орал матом. Все больные испугались» ...

Она ко всем действительно относилась очень-очень по-доброму.

– Что для вас стало открытием в этой книге?

– Вот эта легкость. Легкость, солнечность, исходящая от человека. В таком количестве, что даже от текста идут какие-то солнечные лучи.

– О чем просила Доктор Лиза, когда вывозила раненых из зоны боевых действий в Донбассе?

– Просила она перестать стрелять на время, когда она вывозит детей. То есть, тут как раз много есть рассказов о том, даже не каких трудов ей стоило, а как она, какими словами она уговаривала обе стороны перестать стрелять, когда она ехала в автобусе с больными детьми. Душераздирающие истории, когда дети, которые терпели боль и какие-то лишения и начинали плакать при виде солдат, боялись, что те будут стрелять, а она просила людей в форме не показываться на глаза детям. Они начали петь детские песни хором, всем автобусом. И эта картина просто встает перед глазами. Ну, а просьба была одна: чтобы не было войны. И люди, которые знали Елизавету Петровну, с которыми мы много общались в процессе подготовки книги, они, конечно, говорят, что Елизавета Петровна после начала боевых действий стала совсем другой, и какая-то часть света в ней погасла, потому что так много война отбирала сил. Она первая, кому пришло в голову написать информационные плакаты в детском саду для детей, которые не умеют читать, с перечеркнутой гранатой, с тем, что не надо трогать, чтобы случайно не подорваться. Когда она увидела невольных жертв этой войны, конечно, она поняла, что ничем другим не может заниматься.

– Как реагировали на ее работу чиновники?

– Были люди, которые помогали. Елизавета Петровна пишет именно о них, о тех немногих, их имена приведены в книге, которые ей помогали. Это люди в Правительстве, которые ей помогали организовывать эти поезда. То есть, она пишет, что было множество отказов, но там из сотни отказов было одно согласие. Именно про этих людей она хочет говорить.

– Кто тот читатель, который должен обязательно прочесть эту книгу?

– Это люди, слышавшие о Докторе Лизе. Что касается возрастных каких-то рамок, то, мне кажется, их практически нет, потому что сейчас среди молодежи развито волонтерское движение. Это очень важно. Люди среднего возраста, которые могут помочь, которые желают помочь. Так что это самый широкий читатель. Книжка предлагает немножко по-другому взглянуть вообще на эту жизнь, на людей, мерзнущих на остановках и греющихся в метро, по-другому как-то к ним отнестись, это очень важно.

– А почему это важно сегодня?

– Даже для внутреннего ощущения твоего важно помнить, что ты живешь среди людей, что человек, плохо одетый, все равно остается человеком.

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