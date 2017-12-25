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В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом
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    В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

    16:51  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:51  25 Декабря 2017
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    В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

    Москва, 25 декабря. Девять человек госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Москве, еще четверо скончались на месте. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

    Напомним, 25 декабря в центре Москвы пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 818, въехал в подземный переход на Славянском бульваре, протаранив толпу пешеходов.

    По последней информации, причиной трагедии мог стать тот факт, что водитель транспортного средства не справился с управлением. За рулем автобуса находился Виктор Т. 1959 года рождения, который работал в автотранспортном предприятии более пятнадцати лет.

    В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

    Отметим, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент наезда автобуса на людей. 

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #дтп #жертвы #автобус
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