В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

Москва, 25 декабря. Девять человек госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Москве, еще четверо скончались на месте. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Напомним, 25 декабря в центре Москвы пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 818, въехал в подземный переход на Славянском бульваре, протаранив толпу пешеходов.

По последней информации, причиной трагедии мог стать тот факт, что водитель транспортного средства не справился с управлением. За рулем автобуса находился Виктор Т. 1959 года рождения, который работал в автотранспортном предприятии более пятнадцати лет.

Отметим, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент наезда автобуса на людей.