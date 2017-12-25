Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Происшествия
Спасатели извлекли наехавший на пешеходов автобус из подземного перехода в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели извлекли наехавший на пешеходов автобус из подземного перехода в Москве

    16:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:50  25 Декабря 2017
    2980

    Спасатели извлекли наехавший на пешеходов автобус из подземного перехода в Москве

    Москва, 25 декабря. Спасатели подняли автобус, который совершил наезд на пешеходов в подземном переходе в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Поисково-спасательные работы в центре Москвы завершены. Для эвакуации пострадавших были подключены два вертолета Московского авиационного центра, а также кареты скорой помощи.

    На месте происшествия людям помогают психологи. Сотрудники МЧС работают с черными пакетами с жертвами трагедии.

    Спасатели извлекли наехавший на пешеходов автобус из подземного перехода в Москве

    Спустя два часа после жуткой аварии автобус извлечен из подземного перехода в центре Москвы. У транспортного средства выбиты стекла, а также покорежена крыша. К извлечению автобуса были привлечены десятки человек. Сотрудники МЧС расчищают место вокруг него от снега, чтобы в дальнейшем загрузить автобус на эвакуатор.

    К ликвидации происшествия были привлечены порядка 90 человек и 35 единиц техники.

    Спасатели извлекли наехавший на пешеходов автобус из подземного перехода в Москве

    У станции метро «Славянский бульвар» столпились люди. Прохожие не торопятся уходить, несмотря на снежную погоду в столице.

     

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #жертвы #автобус #спасатели #подземный переход
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть