Спасатели извлекли наехавший на пешеходов автобус из подземного перехода в Москве

Москва, 25 декабря. Спасатели подняли автобус, который совершил наезд на пешеходов в подземном переходе в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Поисково-спасательные работы в центре Москвы завершены. Для эвакуации пострадавших были подключены два вертолета Московского авиационного центра, а также кареты скорой помощи.

На месте происшествия людям помогают психологи. Сотрудники МЧС работают с черными пакетами с жертвами трагедии.

Спустя два часа после жуткой аварии автобус извлечен из подземного перехода в центре Москвы. У транспортного средства выбиты стекла, а также покорежена крыша. К извлечению автобуса были привлечены десятки человек. Сотрудники МЧС расчищают место вокруг него от снега, чтобы в дальнейшем загрузить автобус на эвакуатор.

К ликвидации происшествия были привлечены порядка 90 человек и 35 единиц техники.

У станции метро «Славянский бульвар» столпились люди. Прохожие не торопятся уходить, несмотря на снежную погоду в столице.