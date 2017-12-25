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Политика
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Политика
Путин обсудил актуальные темы с президентом Туркмении
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    Путин обсудил актуальные темы с президентом Туркмении

    16:38  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:39  25 Декабря 2017
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    Путин обсудил актуальные темы с президентом Туркмении

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы мировые лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств», — отмечается в сообщении.

    Президенты России и Туркмении также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

    Ранее сообщалось, что Путин назначил Цуканова помощником президента по вопросам самоуправления.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #туркмения
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