Путин обсудил актуальные темы с президентом Туркмении

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы мировые лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств», — отмечается в сообщении.

Президенты России и Туркмении также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Цуканова помощником президента по вопросам самоуправления.