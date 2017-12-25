ВКС РФ под Волгоградом отработали уничтожение лагеря «противника»

Волгоград, 25 декабря. Экипажи самолетов Су-24М авиационного полка в Южном военном округе провели тренировку на точность бомбометания.

Департамент информации военного ведомства России сообщил, что на авиационном полигоне Прудбой под Волгоградом прошли учения по прицельному уничтожению базового лагеря условного противника.

Отмечается, что экипажи ВКС РФ использовали восемь 120-килограммовых осколочно-фугасных бомб для уничтожения лагеря, точные координаты которого передал бомбардировщикам фронтовой разведчик Су-24МР. Тренировка проходила в условиях плохой видимости при заснеженном рельефе местности. Отклонения попаданий не превысило 4 метров при допустимой норме в 15 метров.

После бомбометания летчики отработали вопросы группового пилотажа на малых высотах и ухода от ответного удара, сообщает Минобороны России.

В летно-тактических учениях были задействовано порядка 30 единиц специальной и авиационной техники.