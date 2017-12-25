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Политика
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Опознаны двое погибших в страшном ДТП на Славянском бульваре
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    Опознаны двое погибших в страшном ДТП на Славянском бульваре

    16:54  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  25 Декабря 2017
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    Опознаны двое погибших в страшном ДТП на Славянском бульваре

    Москва, 25 декабря. Тела погибших в ДТП возле метро «Славянский бульвар» в Москве доставят в Царицынский морг. Как стало известно ФАН, к настоящему времени опознаны два человека — это 38-летняя Елена М. и 27-летний Артем К.

    Среди погибших также еще две женщины — одной на вид 45 лет, второй — 17. В ближайшее время их будут опознавать родственники.

    Напомним, пассажирский автобус протаранил толпу людей, въехав прямо в пешеходный переход. В результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали. Соболезнования семьям и родственникам погибших выразил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #дтп
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