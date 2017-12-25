Опознаны двое погибших в страшном ДТП на Славянском бульваре

Москва, 25 декабря. Тела погибших в ДТП возле метро «Славянский бульвар» в Москве доставят в Царицынский морг. Как стало известно ФАН, к настоящему времени опознаны два человека — это 38-летняя Елена М. и 27-летний Артем К.

Среди погибших также еще две женщины — одной на вид 45 лет, второй — 17. В ближайшее время их будут опознавать родственники.

Напомним, пассажирский автобус протаранил толпу людей, въехав прямо в пешеходный переход. В результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали. Соболезнования семьям и родственникам погибших выразил мэр российской столицы Сергей Собянин.