Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ЧП в Москве

Москва, 25 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить весь автобусный парк после наезда на пешеходов в подземном переходе на западе столицы.

Собянин приехал на место трагедии возле станции «Славянский бульвар», где автобус совершил наезд на пешеходов подземного перехода.

«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк, — цитирует мэра РИА Новости. — Мы проведем тщательное расследование».

Также на место жуткой аварии приехали начальник московской полиции Олег Баранов, замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.