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Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ЧП в Москве
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    Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ЧП в Москве

    17:11  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  25 Декабря 2017
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    Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ЧП в Москве

    Москва, 25 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить весь автобусный парк после наезда на пешеходов в подземном переходе на западе столицы.

    Собянин приехал на место трагедии возле станции «Славянский бульвар», где автобус совершил наезд на пешеходов подземного перехода.

    «Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк, — цитирует мэра РИА Новости. — Мы проведем тщательное расследование».

    Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ЧП в Москве

    Также на место жуткой аварии приехали начальник московской полиции Олег Баранов, замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #дтп #авария #собянин #автобус #подземный переход
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