Водитель протаранившего переход автобуса назвал свою версию причины ДТП

Москва, 25 декабря. Водитель автобуса, протаранившего пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар», на допросе назвал свою версию случившего.

По его словам, возможной причиной ДТП стала проблема в автоматической коробке передач: «автобус внезапно начал развивать скорость». При этом источник ФАН отметил, что пока правоохранители все равно не понимают, почему водитель двигался по такой странной траектории и «ушел вправо». Кроме того, есть вопросы, почему мужчина не использовал ручник.

Все обстоятельства выясняет на месте следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, сейчас водитель задержан, с ним работает полиция. Мужчина проходит медосвидетельствование.