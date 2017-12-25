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Водитель протаранившего переход автобуса назвал свою версию причины ДТП
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    Водитель протаранившего переход автобуса назвал свою версию причины ДТП

    16:37  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:37  25 Декабря 2017
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    Водитель протаранившего переход автобуса назвал свою версию причины ДТП

    Москва, 25 декабря. Водитель автобуса, протаранившего пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар», на допросе назвал свою версию случившего.

    По его словам, возможной причиной  ДТП стала проблема в автоматической коробке передач: «автобус внезапно начал развивать скорость». При этом источник ФАН отметил, что пока правоохранители все равно не понимают, почему водитель двигался по такой странной траектории и «ушел вправо». Кроме того, есть вопросы, почему мужчина не использовал ручник.

    Все обстоятельства выясняет на месте следственно-оперативная группа.

    Как сообщалось ранее, сейчас водитель задержан, с ним работает полиция. Мужчина проходит медосвидетельствование.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #автобус #славянский бульвар
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