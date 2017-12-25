В Крыму приняли обращение к ГА ООН в ответ на украинскую резолюцию

Симферополь, 25 декабря. Президиум Государственного Совета Крыма принял обращение к Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

В Симферополе подчеркнули тот факт, что одобренная Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по ситуации в сфере соблюдения прав человека на полуострове не соответствует основным принципам и положениям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека.

«Крымчанам досадно наблюдать этот процесс, в том числе потому, что решение о создании Организации Объединенных Наций принималось на крымской земле», — указано в документе.

Власти республики также призвали представителей государств — членов Организации Объединенных Наций посетить Крымский полуостров и самостоятельно дать объективную оценку ситуации в регионе.

«С особым нетерпением будем ждать визита парламентариев из тех стран, которые поддержали предложенный Украиной проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», — отметили крымские парламентарии.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов раскритиковал резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генассамблеей ООН.

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.