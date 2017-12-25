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Политика
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Политика
В Крыму приняли обращение к ГА ООН в ответ на украинскую резолюцию
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    В Крыму приняли обращение к ГА ООН в ответ на украинскую резолюцию

    17:39  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:40  25 Декабря 2017
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    В Крыму приняли обращение к Генеральной Ассамблее ООН

    Симферополь, 25 декабря. Президиум Государственного Совета Крыма принял обращение к Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

    В Симферополе подчеркнули тот факт, что одобренная Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по ситуации в сфере соблюдения прав человека на полуострове не соответствует основным принципам и положениям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека.

    «Крымчанам досадно наблюдать этот процесс, в том числе потому, что решение о создании Организации Объединенных Наций принималось на крымской земле», — указано в документе.

    Власти республики также призвали представителей государств — членов Организации Объединенных Наций посетить Крымский полуостров и самостоятельно дать объективную оценку ситуации в регионе.

    «С особым нетерпением будем ждать визита парламентариев из тех стран, которые поддержали предложенный Украиной проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», — отметили крымские парламентарии.

    Ранее вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов раскритиковал резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генассамблеей ООН.

    Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.

    Автор: Алексей Громов
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    #оон #крым
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