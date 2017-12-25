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Политика
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ИГ лишилось всех захваченных поселений на юге Идлиба
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    ИГ лишилось всех захваченных поселений на юге Идлиба

    16:32  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:32  25 Декабря 2017
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    ИГ лишилось всех захваченных поселений на юге Идлиба

    Идлиб, 25 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 отбили все захваченные «Халифатом» поселения на юге Идлиба.

    По данным военных источников в Сирии боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) удалось вытеснить своих конкурентов из всех населенных пунктов, которые ранее были захвачены игиловцами.

    Отмечается, что «Ан-Нусра» вела массированный артиллерийский огонь по позициям боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) в захваченных поселениях, в которых практически не осталось местных жителей после нескольких лет боевых действий.

    По последним данным деревню Расмус Хаммам игиловцам все же удалось снова взять под контроль, уничтожив при этом около трех десятков боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    ИГ лишилось всех захваченных поселений на юге Идлиба

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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