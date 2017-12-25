Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин встретится с членами кабинета министров России, чтобы обсудить итоги уходящего года, сообщили представители пресс-службы Кремля.

Во вторник, 26 декабря, президент России по традиции встретится с членами кабинета министров в Доме правительства.

«В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач», — констатировали представители Кремля.

Ранее Путин соответствующим указом перевел полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Александра Беглова на аналогичный пост в СЗФО.