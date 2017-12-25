Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Политика
Путин обсудит итоги года с членами Кабмина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

    18:00  25 Декабря 2017
    366

    Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин встретится с членами кабинета министров России, чтобы обсудить итоги уходящего года, сообщили представители пресс-службы Кремля.

    Во вторник, 26 декабря, президент России по традиции встретится с членами кабинета министров в Доме правительства.

    «В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач», — констатировали представители Кремля.

    Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

    Ранее Путин соответствующим указом перевел полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Александра Беглова на аналогичный пост в СЗФО. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #кабмин #правительство #итоги года #встреча
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть