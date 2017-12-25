Соловьев: Мужчину, которого признали погибшим после наезда автобуса в Москве, откачали

Москва, 25 декабря. Журналист Владимир Соловьев сообщил новые данные о числе жертв в ДТП на Славянском бульваре в центре Москвы, где автобус протаранил подземный переход.

Телеведущий утверждает, что одного из «погибших» откачали в машине скорой помощи.

«Количество жертв скорректировали. Всего при наезде автобуса погибли 4 человека. Мужчину, который первоначально признали погибшим, удалось откачать в машине скорой», — говорится в сообщении в Twitter Соловьева.

Количество жертв скорректировали. Всего при наезде автобуса погибли 4 человека. Мужчину, который первоначально признали погибшим, удалось откачать в машине скорой. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 25, 2017

При этом в столичном главке МВД РФ заявили о пяти погибших. Еще около 15 человек получили ранения.

Все обстоятельства и подробности происшествия в данный момент уточняются.