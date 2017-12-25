Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Соловьев: Мужчину, которого признали погибшим после наезда автобуса в Москве, откачали
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Соловьев: Мужчину, которого признали погибшим после наезда автобуса в Москве, откачали

    16:14  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:14  25 Декабря 2017
    316

    Соловьев: Мужчину, которого признали погибшим после наезда автобуса в Москве, откачали

    Москва, 25 декабря. Журналист Владимир Соловьев сообщил новые данные о числе жертв в ДТП на Славянском бульваре в центре Москвы, где автобус протаранил подземный переход.

    Телеведущий утверждает, что одного из «погибших» откачали в машине скорой помощи.

    «Количество жертв скорректировали. Всего при наезде автобуса погибли 4 человека. Мужчину, который первоначально признали погибшим, удалось откачать в машине скорой», — говорится в сообщении в Twitter Соловьева.

    При этом в столичном главке МВД РФ заявили о пяти погибших. Еще около 15 человек получили ранения.

    Все обстоятельства и подробности происшествия в данный момент уточняются.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #автобус #славянский бульвар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть