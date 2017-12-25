Всероссийский совет местного самоуправления поддержал выдвижение Путина на выборы-2018

Москва, 25 декабря. Выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года поддержал Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС). Об этом заявил председатель ВСМС Олег Мельниченко.

«Мы, участники шестого съезда ВСМС со всей страны от Калининграда до Сахалина, заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ», — отметил он.

По его словам, ВСМС призывает органы местного самоуправление, а также всех россиян поддержать кандидатуру действующего президента России на выборах-2018.

Напомним, ранее стало известно, что члены партии «Справедливая Россия» на съезде поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года.