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Политика
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Украина
«Украинцы не хотят воевать»: Олейник рассказал о парадоксе поставок летального оружия из США
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    «Украинцы не хотят воевать»: Олейник рассказал о парадоксе поставок летального оружия из США

    16:52  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  25 Декабря 2017
    2006

     

    «Украинцы не хотят воевать»: экс-депутат Рады рассказал, почему летальное оружие не поможет Порошенко

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады Украины, говоря о поставках американских ракетных комплексов Javelin Киеву, заявил, что ситуация на Украине сложилась парадоксальная: люди не хотят воевать, прячутся от призыва в ВСУ в России, и летальное оружие при таком отношении вряд ли поможет Петру Порошенко в его стремлении разжечь конфликт в Донбассе с новой силой.  

    Украинский политик отметил, что решение о поставках вооружения было принято американцами почти одновременно с решением об обмене военнопленными между Украиной и народными республиками Донбасса.

    «Вы вдумайтесь не в форму, а в содержание этого обмена: 306 граждан Украины меняются на 74 гражданина Украины. Это железобетонное доказательство гражданской войны на Украине. И ничего против этого не скажешь. И в данном случае надо устранять не следствие, а причину. Причина — это война», — заявил Владимир Олейник в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    При этом украинский политик отметил, что 58 человек, которые еще находятся в плену и не подлежат предстоящему 27 декабря обмену, находятся в застенках СБУ «только потому, что Порошенко совершил преступление».

    «16 сентября 2014 года он внес законопроект об амнистии. Я лично и все депутаты за него проголосовали. Тогда бы мы обменяли всех на всех. Но сегодня мы не можем отпустить этих 58 граждан, потому что они под судом и следствием. Потому что Порошенко тогда так и не подписал принятый депутатами законопроект об амнистии. Это Порошенко виноват», — заявил Владимир Олейник, добавив, что и ситуация на Украине стала более парадоксальной по сравнению с 2014-м.

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    «Хочет ли украинский народ воевать? Не хочет. Дети бегут от призыва, родители их прячут. Причем — в «стране-агрессоре» России. Парадокс в том, что те, кто сейчас в АТО воюют против тех, кто не воспринял режим Порошенко, сами ненавидят Порошенко. Они сегодня сблизились в понимании, что Порошенко лично наживается на войне. Помогут ли Javelin Порошенко? Как покойнику припарки. Потому что к этим Javelin надо обучить украинских солдат, а у них должно быть желание воевать за Порошенко, убивая друг друга. Украинский народ не желает воевать», — добавил политик.

    Автор: Марина Степанова
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