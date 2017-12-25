«Украинцы не хотят воевать»: Олейник рассказал о парадоксе поставок летального оружия из США

Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады Украины, говоря о поставках американских ракетных комплексов Javelin Киеву, заявил, что ситуация на Украине сложилась парадоксальная: люди не хотят воевать, прячутся от призыва в ВСУ в России, и летальное оружие при таком отношении вряд ли поможет Петру Порошенко в его стремлении разжечь конфликт в Донбассе с новой силой.

Украинский политик отметил, что решение о поставках вооружения было принято американцами почти одновременно с решением об обмене военнопленными между Украиной и народными республиками Донбасса.

«Вы вдумайтесь не в форму, а в содержание этого обмена: 306 граждан Украины меняются на 74 гражданина Украины. Это железобетонное доказательство гражданской войны на Украине. И ничего против этого не скажешь. И в данном случае надо устранять не следствие, а причину. Причина — это война», — заявил Владимир Олейник в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом украинский политик отметил, что 58 человек, которые еще находятся в плену и не подлежат предстоящему 27 декабря обмену, находятся в застенках СБУ «только потому, что Порошенко совершил преступление».

«16 сентября 2014 года он внес законопроект об амнистии. Я лично и все депутаты за него проголосовали. Тогда бы мы обменяли всех на всех. Но сегодня мы не можем отпустить этих 58 граждан, потому что они под судом и следствием. Потому что Порошенко тогда так и не подписал принятый депутатами законопроект об амнистии. Это Порошенко виноват», — заявил Владимир Олейник, добавив, что и ситуация на Украине стала более парадоксальной по сравнению с 2014-м.