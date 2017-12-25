Собянин прибыл на место страшного ДТП на Славянском бульваре

Москва, 25 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе станции метро «Славянский бульвар».

Глава города осмотрел подземный переход, в который въехал автобус и посетил оперативный штаб. Собянин также выразил свои соболезнования семьям и родственникам погибших.

«Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, «Одинцовской транспортной компании» совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал он в Twitter.

Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 25, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что пассажирский автобус протаранил толпу пешеходов на Славянском бульваре в российской столице. В результате ДТП погибли пять человек. Еще около 15 пострадавших были госпитализированы.