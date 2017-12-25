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Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Собянин прибыл на место страшного ДТП на Славянском бульваре
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    Собянин прибыл на место страшного ДТП на Славянском бульваре

    16:04  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:06  25 Декабря 2017
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    Собянин прибыл на место страшного ДТП на Славянском бульваре

    Москва, 25 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе станции метро «Славянский бульвар».

    Глава города осмотрел подземный переход, в который въехал автобус и посетил оперативный штаб. Собянин также выразил свои соболезнования семьям и родственникам погибших.

    «Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, «Одинцовской транспортной компании» совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал он в Twitter.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пассажирский автобус протаранил толпу пешеходов на Славянском бульваре в российской столице. В результате ДТП погибли пять человек. Еще около 15 пострадавших были госпитализированы.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #дтп #собянин #славянский бульвар
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