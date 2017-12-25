Алеппо: начались новые столкновения «Джебхат ан-Нусры» с конкурентами на западе провинции

Алеппо, 25 декабря. На северо-западе провинции Алеппо продолжается конфронтация различных группировок исламистов.

По данным иранского информационного агентства FARSnews на северо-западе Алеппо началась новая фаза противостояния боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) с исламистами «Харакат Нуреддин аз-Зинки» (ранее входила в состав «Ан-Нусры»).

Обострение и без того накаленной ситуации началось после того, как «Аз-Зинки» захватила в плен несколько боевиков «Ан-Нусры», которые возвращались со своих позиций в городах Аднан и Хаян. В свою очередь джихадисты «Ан-Нусры» схватили несколько боевиков конкурирующей организации в районе Джамийят Аль-Рахаль недалеко от населенного пункта Кафр Наха на западе Алеппо.

Приблизительно в это же время крупный отряд «Джебхат ан-Нусры» взял штурмом один из командных центров «Свободной сирийской армии», в состав которой сейчас входит движение «Нуреддин аз-Зинки».

1 Организация запрещена на территории РФ.