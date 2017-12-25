Пассажирский автобус протаранил мечеть в Казани

Казань, 25 декабря. Серьезное ДТП случилось в Казани: пассажирский автобус врезался в Султановскую мечеть. Как стало известно, авария произошла на перекрестке улиц Галиаскара Камала и Тукая.

По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №68 не справился с управлением и въехал в здание мечети — прямо во входную группу. По счастливой случайности ни один человек не пострадал. В отделе пропаганды ГИБДД города журналистам сообщили, что в момент случившегося в салоне транспортного средства находились только водитель и кондуктор.

Напомним, что несколько часов в Москве произошла страшная трагедия: пассажирский автобус протаранил толпу людей, въехав прямо в пешеходный переход на Славянском бульваре. По последней информации, жертвами ДТП стали пять человек.