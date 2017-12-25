Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Пассажирский автобус протаранил мечеть в Казани
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пассажирский автобус протаранил мечеть в Казани

    16:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  25 Декабря 2017
    344

    Пассажирский автобус протаранил мечеть в Казани

    Казань, 25 декабря. Серьезное ДТП случилось в Казани: пассажирский автобус врезался в Султановскую мечеть. Как стало известно, авария произошла на перекрестке улиц Галиаскара Камала и Тукая.

    По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №68 не справился с управлением и въехал в здание мечети — прямо во входную группу. По счастливой случайности ни один человек не пострадал. В отделе пропаганды ГИБДД города журналистам сообщили, что в момент случившегося в салоне транспортного средства находились только водитель и кондуктор.

    Напомним, что несколько часов в Москве произошла страшная трагедия: пассажирский автобус протаранил толпу людей, въехав прямо в пешеходный переход на Славянском бульваре. По последней информации, жертвами ДТП стали пять человек.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #казань
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть