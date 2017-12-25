Байден рассказал о масштабе вмешательства США в Майдан

Вашингтон, 25 декабря. Бывший вице-президент США Джозеф Байден опубликовал книгу воспоминаний, озаглавленную «Обещай мне, папа». В мемуарах Байден затронул в том числе и тему Украины, заявив, что именно он вынудил Виктора Януковича бежать из Киева, а также рассказав о масштабе вмешательства Вашингтона в украинские дела в 2014 году.

«Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день», — написал Байден.

При этом бывший американский вице-президент заявил, что после бегства Януковича власть в Киеве, оказывается, принял Арсений Яценюк. Отметим, в действительности после исчезновения Януковича обязанности главы государства исполнял Александр Турчинов.

Напомним, согласно распространенной версии, Джозеф Байден был одним из американских государственных деятелей, назначенных Вашингтоном, чтобы курировать происходившие на Украине события временем Майдана. В связи с этим в средствах массовой информации Байдена часто называли «генерал-губернатором» Украины.

