Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Украина
Байден рассказал о масштабе вмешательства США в Майдан
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Байден рассказал о масштабе вмешательства США в Майдан

    16:12  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:12  25 Декабря 2017
    1078

    Байден рассказал о масштабе вмешательства США в Майдан

    Вашингтон, 25 декабря. Бывший вице-президент США Джозеф Байден опубликовал книгу воспоминаний, озаглавленную «Обещай мне, папа». В мемуарах Байден затронул в том числе и тему Украины, заявив, что именно он вынудил Виктора Януковича бежать из Киева, а также рассказав о масштабе вмешательства Вашингтона в украинские дела в 2014 году.

    «Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день», — написал Байден.

    При этом бывший американский вице-президент заявил, что после бегства Януковича власть в Киеве, оказывается, принял Арсений Яценюк. Отметим, в действительности после исчезновения Януковича обязанности главы государства исполнял Александр Турчинов.

    Напомним, согласно распространенной версии, Джозеф Байден был одним из американских государственных деятелей, назначенных Вашингтоном, чтобы курировать происходившие на Украине события временем Майдана. В связи с этим в средствах массовой информации Байдена часто называли «генерал-губернатором» Украины.      
     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #киев #украина #янукович #байден
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть