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Общество
Новогодний корпоратив сенаторы проведут стоя — Матвиенко
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    Новогодний корпоратив сенаторы проведут стоя — Матвиенко

    16:04  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  25 Декабря 2017
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    Новогодний корпоратив сенаторы проведут стоя — Матвиенко

    Москва, 25 декабря. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала о том, каким будет новогодний корпоратив в Совфеде. 

    Она отметила, что сенаторы намерены провести новогодний корпоратив в формате «стоя по бокалу шампанского».

    Новогодний корпоратив сенаторы проведут стоя — Матвиенко

    Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что он будет посильным для сенаторов, передает РЕН ТВ.

    Спикер Совфеда также рассказала, что шампанское сенаторы будут покупать за свой счет. 

    Напомним, ранее депутат закса Ленинградской области предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России. 

    По его словам, повышенный спрос граждан на игристое вино в новогодние праздники порождает черный рынок, а также привлекает различных нечестных продавцов контрафактной продукцией.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #матвиенко #новый год #шампанское #корпоратив #совет федерации
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