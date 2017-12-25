Водитель автобуса, протаранившего переход в Москве, дал первые показания

Москва, 25 декабря. Водитель автобуса, протаранившего переход на Славянском бульваре в Москве, дал первые показания.

По его словам, он подъезжал «на выгрузку пассажиров»на конечной остановке, но не мог остановить автобус. Источник уточнил, что по предварительным данным, тормозная система автобуса работает исправно.

Ранее стало известно, что 58-летний Виктор Т. имеет большой стаж работы, у него на счету не было ни одного ДТП. На работе его характеризуют положительно.

При этом собеседник ФАН отметил, что ДТП произошло в первый час работы водителя после его выхода на смену.