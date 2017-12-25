Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Водитель автобуса, протаранившего переход в Москве, дал первые показания
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель автобуса, протаранившего переход в Москве, дал первые показания

    15:53  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:00  25 Декабря 2017
    474

     

    Водитель автобуса, протаранившего переход в Москве, дал первые показания

    Москва, 25 декабря. Водитель автобуса, протаранившего переход на Славянском бульваре в Москве, дал первые показания.

    По его словам, он подъезжал «на выгрузку пассажиров»на конечной остановке, но не мог остановить автобус. Источник уточнил, что по предварительным данным, тормозная система автобуса работает исправно.

    Ранее стало известно, что 58-летний Виктор Т. имеет большой стаж работы, у него на счету не было ни одного ДТП. На работе его характеризуют положительно.

    При этом собеседник ФАН отметил, что ДТП произошло в первый час работы водителя после его выхода на смену. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #дтп #переход #славянский бульвар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть