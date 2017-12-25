Стала известна дата введения Украиной биометрического контроля на границе с РФ

Киев, 25 декабря. Украина с 26 декабря вводит на границе с Россией систему биометрического контроля, заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Биометрический контроль будет работать на основных пунктах пропуска границы между Украиной и Россией. Система начнет свою работу со вторника, 26 декабря. Слободян отметил, что Киев также запускает работу по подготовке к полномасштабному запуску биометрической системы контроля.

Стоит отметить, что официально правило о въезде на территорию Украины по биометрическому паспорту или, при его отсутствии у гражданина, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января следующего года.