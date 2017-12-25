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Боевики ИГ атаковали шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» в Ираке
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    Боевики ИГ атаковали шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» в Ираке

    15:53  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:53  25 Декабря 2017
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    Боевики ИГ атаковали шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» в Ираке

    Багдад, 25 декабря. Боевики «Исламского государства»1 атаковали иракцев в провинции Салах-ад-Дин.

    Источники в Ираке сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали отряд шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») на пяти пикапах с установленными крупнокалиберными пулеметами. Отмечается, что бандформирование состояло из 25 боевиков.

    В результате столкновения исламистам удалось убить трех ополченцев «Хашд аш-Шааби». Во время перестрелки иракцы уничтожили не менее 10 террористов. Ранее сообщалось, что по приблизительным данным на западе Ирака в пустынных районах провинции Ниневия могут скрываться до тысячи боевиков «Исламского государства».

    Боевики ИГ атаковали шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #салах ад-дин
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