Экстремально низкий полет Миг-29 восхитил военнослужащих Сирии

Москва, 25 декабря. Истребитель Миг-29 поразил военнослужащих сирийской армии полетом на предельно низкой высоте.

В Сети опубликована видеозапись, на которой Миг-29, состоящий на вооружении армии Сирии, пролетает на предельно низкой высоте. Таким образом сирийский пилот приветствовал своих коллег из правительственных войск страны. Маневр вызвал бурную реакцию сирийцев, которые были восхищены выполнением опасного элемента.

Военные эксперты обращают внимание на то, что способность пилотировать самолеты на малой высоте играет важную роль в боевых условиях: это позволяет им оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника, а также атаковать наземные цели.