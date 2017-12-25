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Украина
Политолог о развале Украины: Все началось с разрушения памятников Ленину
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    Политолог о развале Украины: Все началось с разрушения памятников Ленину

    15:50  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  25 Декабря 2017
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    Политолог о развале Украины: Все началось с разрушения памятников Ленину

    Киев, 25 декабря. Развал Украины как государства начался со сноса памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Так считает украинский политолог Андрей Ваджра.

    Эксперт указал на то, что сторонники так называемого «Евромайдана» пытаются уничтожить те скрепы, которые не давали стране рассыпаться.

    «По большому счету, все началось с разрушения памятников Ленину... Факт остается фактом — после того, как были разрушены его памятники, начала разваливаться и рассыпаться сама Украина. Мистика? Наверное. Есть вещи, которые сложно объяснить, но, тем не менее, они работают», — подчеркнул он в интервью изданию News-Front.

    По мнению политолога, украинское государство может прекратить свое существование сразу после того, как в «глубоких селах» будет уничтожен последний памятник Ленину.

    Напомним, в конце ноября стало известно о том, что в Днепропетровской области вандалы разбили голову памятника Владимиру Ленину, стоявшему раньше на окраине Кривого Рога.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ленин
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