Вертолет и скорая помощь госпитализируют пострадавших при наезде автобуса в Москве  

Москва, 25 декабря. Пострадавших в результате наезда автобуса на толпу пешеходов в центре Москвы госпитализируют с помощью вертолета и машин скорой помощи.

По информации Федерального агентства новостей, вертолет прибыл на место чрезвычайного происшествия, где автобус врезался в толпу в пешеходном переходе в Москве.

На данный момент в стадии госпитализации 12 человек, сообщил собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что автобус протаранил толпу пешеходов на Славянском бульваре в Москве. В результате автокатастрофы погибло по меньшей мере пять человек.

Сотрудники полиции уже задержали водителя, которым оказался опытный водитель Виктор Т. 1959 года рождения.

В настоящее время рассматриваются две версии происшествия — отказ тормозов и нарушение правил дорожного движения со стороны другого участника движения. Версия теракта не рассматривается.