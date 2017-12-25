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Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Вертолет и скорая помощь госпитализируют пострадавших при наезде автобуса в Москве
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    Вертолет и скорая помощь госпитализируют пострадавших при наезде автобуса в Москве

    15:44  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:44  25 Декабря 2017
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    Вертолет и скорая помощь госпитализируют пострадавших при наезде автобуса в Москве

    Москва, 25 декабря. Пострадавших в результате наезда автобуса на толпу пешеходов в центре Москвы госпитализируют с помощью вертолета и машин скорой помощи. 

    По информации Федерального агентства новостей, вертолет прибыл на место чрезвычайного происшествия, где автобус врезался в толпу в пешеходном переходе в Москве. 

    На данный момент в стадии госпитализации 12 человек, сообщил собеседник.

    Вертолет и скорая помощь госпитализируют пострадавших при наезде автобуса в Москве  

    Напомним, ранее стало известно, что автобус протаранил толпу пешеходов на Славянском бульваре в Москве. В результате автокатастрофы погибло по меньшей мере пять человек. 

    Сотрудники полиции уже задержали водителя, которым оказался опытный водитель Виктор Т. 1959 года рождения. 

    В настоящее время рассматриваются две версии происшествия — отказ тормозов и нарушение правил дорожного движения со стороны другого участника движения. Версия теракта не рассматривается.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #дтп #автобус #наезд #славянский бульвар
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