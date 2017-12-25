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Россия
Съезд «Справедливой России» поддержал участие Путина в выборах-2018
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    Съезд «Справедливой России» поддержал участие Путина в выборах-2018

    15:51  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:52  25 Декабря 2017
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    Съезд «Справедливой России» поддержал участие Путина в выборах-2018

    Москва, 25 декабря. Члены «Справедливой России» на съезде поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года.

    «Голосуем за мое предложение: не выдвигать своего кандидата и поддержать президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал на предвыборном съезде председатель партии Сергей Миронов.

    «Решение принято… «Справедливая Россия» не выдвигает своего кандидата, мы поддерживаем Владимира Путина», — констатировал он по итогам голосования.

    Напомним, что очередные выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года. Президентская кампания стартовала 18 декабря 2017 года.

    Сегодня спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах намерены войти целый ряд сенаторов. По данным Фонда «Общественное мнение», почти 70% россиян готовы проголосовать за действующего главу государства уже сейчас.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #справедливая россия #выборы-2018
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