Съезд «Справедливой России» поддержал участие Путина в выборах-2018

Москва, 25 декабря. Члены «Справедливой России» на съезде поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года.

«Голосуем за мое предложение: не выдвигать своего кандидата и поддержать президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал на предвыборном съезде председатель партии Сергей Миронов.

«Решение принято… «Справедливая Россия» не выдвигает своего кандидата, мы поддерживаем Владимира Путина», — констатировал он по итогам голосования.