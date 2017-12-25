Названы предварительные версии ДТП с автобусом на Славянском бульваре

Москва, 25 декабря. Названы две возможные версии ЧП на Славянском бульваре в Москве, где пассажирский автобус протаранил пешеходный переход.

По данным источника в правоохранительных органах, у автобуса могли отказать тормоза, либо его «подрезала» другая машина. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, - сказал собеседник РИА Новости.

По различным данным, жертвами аварии стали от четырех до пяти человек, ранения получили около 15 человек.