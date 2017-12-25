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Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Названы предварительные версии ДТП с автобусом на Славянском бульваре
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    Названы предварительные версии ДТП с автобусом на Славянском бульваре

    15:35  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  25 Декабря 2017
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    Названы предварительные версии ДТП с автобусом на Славянском бульваре

    Москва, 25 декабря. Названы две возможные версии ЧП на Славянском бульваре в Москве, где пассажирский автобус протаранил пешеходный переход.

    По данным источника в правоохранительных органах, у автобуса могли отказать тормоза, либо его «подрезала» другая машина. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, -   сказал собеседник РИА Новости.

    По различным данным, жертвами аварии стали от четырех до пяти человек, ранения получили около 15 человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #автобус #таран #версии #славянский бульвар
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