Вашингтон, 25 декабря. Президент США Дональд Трамп под давлением принял решение о поставках американского оружия на Украину, заявила корреспондент немецкого телеканала ZDF Инес Трамс.

По ее словам, американский лидер пошел на поводу у обстоятельств, чтобы не казаться излишне дружелюбным по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

«Вероятнее всего, это решение он принял, идя на поводу у обстоятельств. В вопросе поставок вооружения на него, по-видимому, оказывают давление извне: Министерство обороны и Совет национальной безопасности», — заявила Трамс.

Она также добавила, что Трамп всегда был сдержан в вопросах поставок оружия на Украину. И это отличает его от сторонников по республиканской партии. Его в первую очередь волнует, как на его решения отреагируют в народе. Кроме того, Трамп боится реакции Владимира Путина, подчеркнула немецкая журналистка.

«Если оружие и будет поставлено, то скорее против воли Дональда Трампа. И все же он не хочет выглядеть в глазах общественности слишком дружелюбным по отношению к Путину», — добавила она.

Напомним, что США до сих пор продолжают расследование возможных связей Дональда Трампа с Россией.