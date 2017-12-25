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Политика
«Трамп боится реакции Путина»: в Германии объяснили решение США о поставках летального оружия Киеву
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    «Трамп боится реакции Путина»: в Германии объяснили решение США о поставках летального оружия Киеву

    16:17  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:17  25 Декабря 2017
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    «Трампа беспокоит реакция Путина»: в Германии объяснили решение США о поставках летального оружия Киеву

    Вашингтон, 25 декабря. Президент США Дональд Трамп под давлением принял решение о поставках американского оружия на Украину, заявила корреспондент немецкого телеканала ZDF Инес Трамс.

    По ее словам, американский лидер пошел на поводу у обстоятельств, чтобы не казаться излишне дружелюбным по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

    «Вероятнее всего, это решение он принял, идя на поводу у обстоятельств. В вопросе поставок вооружения на него, по-видимому, оказывают давление извне: Министерство обороны и Совет национальной безопасности», — заявила Трамс.

    Она также добавила, что Трамп всегда был сдержан в вопросах поставок оружия на Украину. И это отличает его от сторонников по республиканской партии. Его в первую очередь волнует, как на его решения отреагируют в народе. Кроме того, Трамп боится реакции Владимира Путина, подчеркнула немецкая журналистка.

    «Если оружие и будет поставлено, то скорее против воли Дональда Трампа. И все же он не хочет выглядеть в глазах общественности слишком дружелюбным по отношению к Путину», — добавила она.

    Напомним, что США до сих пор продолжают расследование возможных связей Дональда Трампа с Россией.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #украина #трамп #оружие
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