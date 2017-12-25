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Происшествия
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Происшествия
Полиция задержала водителя автобуса, протаранившего толпу в переходе в Москве
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    Полиция задержала водителя автобуса, протаранившего толпу в переходе в Москве

    15:30  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  25 Декабря 2017
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    Полиция задержала водителя автобуса, протаранившего толпу в переходе в Москве

    Москва, 25 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который на автобусе протаранил толпу людей на Славянском бульваре в российской столице. 

    По информации ФАН, автобус следовал по маршруту № 818. По словам источника, водитель Виктор Т. 1959 года рождения работал в ПАТП с 2000 года.

    Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло пять человек, 15 человек получили ранения. 

    Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, на которое попал момент наезда автобуса на толпу прохожих.

    Полиция задержала водителя автобуса, протаранившего толпу в переходе в Москве

    В настоящее время причины и обстоятельства происшествия неизвестны. По информации некоторых СМИ, водитель не справился с управлением. 

    На месте работают экстренные службы. 

    Автор: Дана Балан
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