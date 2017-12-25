Полиция задержала водителя автобуса, протаранившего толпу в переходе в Москве

Москва, 25 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который на автобусе протаранил толпу людей на Славянском бульваре в российской столице.

По информации ФАН, автобус следовал по маршруту № 818. По словам источника, водитель Виктор Т. 1959 года рождения работал в ПАТП с 2000 года.

Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло пять человек, 15 человек получили ранения.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, на которое попал момент наезда автобуса на толпу прохожих.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия неизвестны. По информации некоторых СМИ, водитель не справился с управлением.

На месте работают экстренные службы.