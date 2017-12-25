Плати «Газпрому»: вердикт Стокгольмского арбитража грозит разорить «Нафтогаз»

В украинском «Нафтогазе» оценивают общий позитивный эффект от решений Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом» в сумму более чем 75 млрд долларов за весь срок действия контракта на поставку газа.

Однако данные цифры показывают лишь объем возможных штрафных санкций, которые были сняты арбитражем, в то время как основная часть решения Стокгольма говорит о том, что «Нафтогазу» предстоит оплатить 2 млрд долларов США за поставленный газ и покупать у «Газпрома» не менее 5 млрд кубометров газа в 2018–19 годах.

Перемога №1: «преступный контракт» Юлии Тимошенко

Основной по объему претензией «Газпрома» по отношению к украинскому «Нафтогазу» было требование контрактных объемов по принципу «бери и плати», которые были зафиксированы в прошлой редакции контракта между монополистами на уровне 52 млрд кубов газа в год. В новом варианте контракта, который утвержден Стокгольмским арбитражем, принцип «бери и плати» сохранен, но контрактные объемы обязательного к покупке газа радикально снижены и составят по 5 млрд кубометров газа в 2018 и 2019 годах.

Такое решение арбитража лишь подчеркивает проблематику украинского газового рынка, который работает в режиме медленного угасания. В момент подписания действующего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом», которое произошло 19 января 2009 года, тогдашние премьер-министры двух стран, Владимир Путин и Юлия Тимошенко, зафиксировали контрактный объем в размере 40 млрд кубометров российского газа в 2009 году и по 52 млрд кубометров газа в год на срок 10 лет — вплоть до 31 декабря 2019 года.

По результатам украинского потребления газа в 2008 году это казалось разумным: в том году Украина потребила 66,3 млрд кубометров газа, добыв около 25 млрд кубометров на своей территории и получив 52,6 млрд кубометров в виде российского импорта. Разночтение в равенстве 66,3=25+52,6 мы разберем чуть позже, а пока отметим, что с учетом благостных ожиданий роста украинской экономики контракт никак не выглядел «кабальным» или же «несправедливым».

Однако уже в 2009 году общее потребление газа Украиной неожиданно рухнуло до 51,9 млрд кубометров газа. С учетом внутренней добычи контракт не был выполнен уже тогда — по итогам 2009 года Украина купила лишь около 27 млрд кубометров российского газа вместо положенных по принципу «бери и плати» 40 млрд кубометров.

Тут сыграли свою роль сразу два фактора: во-первых, никакого восстановления украинской экономики в 2009 году не произошло, и, во-вторых, оказалось, что «Газпром» запретил реэкспорт своего газа в Европу через «Нафтогаз».

Именно реэкспорт российского газа в Европу был для Украины спасительной палочкой-выручалочкой — реальный баланс газа в 2008 году, например, составлял 66,3=25+52,6-11,3, где «минус» 11,3 млрд кубометров как раз и давал неучтенный реэкспортный газ. Реэкспортная схема была «золотым» дном для «Нафтогаза» в 2000-е годы — тогда он с удовольствием брал дешевый газпромовский газ во внутренний баланс, а газ собственной добычи втридорога качал и продавал в страны ЕС. После подписания контракта «Путин–Тимошенко» эта лавочка незаконного обогащения «Нафтогаза» и украинских коррупционеров закрылась.

Впоследствии Украина никогда и близко не могла подойти к заветной отметке 52 млрд кубометров импортного газа в год, как не смогла и достичь объемов потребления 2008 года (66,3 млрд кубометров), не говоря уже про 1991 год (118,2 млрд кубометров). После краткой ремиссии в 2010–11 годах, когда потребление увеличилось до 59,3 млрд кубометров, а объем импорта достиг 44,8 млрд кубометров, Украину накрыла следующая волна экономического кризиса — и уже к 2013 году цифры потребления и импорта упали до отметок 50,4 млрд кубометров/28 млрд кубометров.

Однако это было только началом падения. Деиндустриализация Украины в 2014–17 годах продолжилась ударными темпами, и к 2016 году «незалежная» потребляла лишь 33,2 млрд кубометров природного газа, добывая 20 млрд кубометров на своей территории.

В такой ситуации, конечно, отказ от закупок газпромовского газа носил чисто пропагандистский характер. Исходя из нынешнего баланса потребления и добычи, Украине требуется всего 13,2 млрд кубометров импортного природного газа в год — из которых 5 млрд кубометров, или около 38%, «Нафтогаз» обязан по принципу «бери и плати» контрактовать и оплачивать «Газпрому».

Перемога №2: цена газа и текущий баланс

Вторым фактором, который преподносится со стороны «Нафтогаза» как безусловно положительный, является пересмотр контрактной цены. Но и здесь, как сплошь и рядом происходит на Украине, перемога диалектически превратилась в зраду.

Позиция Стокгольмского арбитража в этом аспекте весьма показательна: арбитры учли текущее плачевное положение украинского «Нафтогаза» и опирались на рыночные реалии европейских контрактов. Решение арбитража отнюдь не является поддерживающим позицию украинской стороны: скорее, как и в случае с решением по «бери и плати», оно представляет собой компромисс.

Стокгольмский арбитраж пересмотрел цену на газ, определенную для II квартала 2014 года, когда «Нафтогаз» впервые заявил о несогласии с формулой цены, снизив ее на 27% — с 485 до 352 долларов за тысячу кубов. Таким образом, под пересмотр цены попали объемы природного газа, которые «Нафтогаз» закупил у «Газпрома» с марта 2014 по ноябрь 2015 года, когда украинский монополист окончательно отказался от прямого импорта российского газа.

Однако итоговое снижение контрактной цены оказалось совершенно недостаточным для «нулевого баланса» между «Нафтогазом» и «Газпромом». Еще летом 2017 года, после предварительного решения арбитража, источники в «Газпроме» считали, что сумма требований к «Нафтогазу» составит 1,7 млрд долларов США, а оптимисты в «Нафтогазе» и украинских СМИ и вовсе мечтали о 0,5–1,1 млрд итогового баланса.

Подобные прогнозы базировались на ожиданиях принятия украинского подхода к расчету цены, который предполагал установление стоимости газа на уровне «европейская цена минус транзит». Таким образом, «Нафтогаз» хотел не просто получать газпромовский газ по спотовым европейским ценам, но и вычитать из этой цены виртуальный транзит по своей территории и территории стран ЕС.

Однако Стокгольмский арбитраж в этом вопросе неукоснительно соблюдал рыночный принцип: «Нафтогаз» в итоге не только не получил «минус» на транзит, но и был награжден «плюсом» к цене. В 352 доллара было посчитано не просто среднеевропейская цена на газ, но и стоимость реэкспорта газа из ЕС на территорию Украины.

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Таким образом, кстати, Стокгольмский арбитраж не только уровнял газпромовский газ по цене с реэкспортным, но и практически закрыл Украине возможность реэкспорта российского газа — теперь, с учетом обратной доставки в ЕС, он становится дороже, чем газ самого «Газпрома».

А поскольку в реальности у Киева нет никаких иных источников импортного газа, кроме реэкспорта из Европы и российского газа «Газпрома», то окончательно утрачивается экономический смысл любых реэкспортных операций. Продавать с выгодой в ЕС можно только свой собственный газ, пропорционально этим продажам увеличивая импорт российского газа и обирая до нитки собственное население.

Побочным следствием решения арбитража стало то, что окончательная сумма газпромовских претензий к «Нафтогазу» составила без малого 2,019 млрд долларов США, которых украинскому монополисту брать неоткуда.

Перемога №3: транзит

Впрочем, юристы «Нафтогаза» успокаивают общественность тем, что их встречный иск в части претензий к «Газпрому» о снижении объемов транзита через украинскую ГТС пока что находится на рассмотрении в Стокгольмском арбитраже.

В этом встречном иске юристы «Нафтогаза» апеллируют к тому же «преступному сговору» Путина и Тимошенко, согласно которому в ответ на исполнение принципа «бери и плати», а также фиксацию цены для Украины с нефтяной привязкой, «Газпром» обязался прокачивать через украинскую ГТС не менее 110 млрд кубов природного газа в год.

«Мечты» украинской стороны в рамках этого договора простираются далеко — озвучиваются цифра 16 млрд долларов «отступного». Но и здесь для Киева что-то пошло не так.

Действительно, изначально объявленный объем российского транзита через Украину, зафиксированный на уровне 110 млрд кубометров природного газа в год, за период 2009–16 годов не выполнялся ни разу. Максимальный объем транзита составил 101,1 млрд кубометров в 2011 году, а минимальный — 62,2 млрд кубометров — был отмечен в 2014 году. В прошлом году, несмотря на продолжающееся сокращение потребления газа самой Украиной, объем транзита «Газпрома» через территорию Украины даже вырос, составив 82,2 млрд кубов.

Однако претензии украинской стороны, с учетом анализа текста самого договора о транзите, выглядят убого, так как в пункте 3.2 этого соглашения указано:

«Ежегодные объемы транзита газа через территорию Украины и их распределение по кварталам в последующие годы будут уточняться в Дополнениях к настоящему Контракту. В случае если стороны не заключили до начала соответствующего контрактного года такого Дополнения, то объем транзита Газа, который должен быть обеспечен в таком году, будет определяться исходя из суммарных обязательств по поставке минимальных годовых количеств газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» с европейскими покупателями, получающими газ, проходящий транзитом по газотранспортной системе Украины. В этом случае минимальные годовые обязательства по контрактам ООО «Газпром экспорт» должны быть подтверждены аудитором».

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Таким образом, даже двукратное снижение объемов транзита по территории Украины в 2014 году невозможно будет полностью «повесить» на штрафы «Газпрому». Скорее всего, юристы российского газового концерна смогут предоставить в арбитраж соответствующие аудиты объемов заказанного европейскими странами газа. Тем самым «Газпром» подтвердит свое право прокачивать через территорию «незалежной» меньшие объемы, нежели это указано в контракте.

Стоит добавить, что встречный иск «Нафтогаза» ожидает такое же драматическое уменьшение в объеме, как это произошло с претензиями «Газпрома», в которых от 75 млрд долларов долгов и пени Стокгольмский арбитраж оставил лишь 2,019 млрд долларов окончательного платежа. Так что, если от 16 млрд долларов претензии «Нафтогаза» останутся несколько десятков миллионов — это уже будет несказанным успехом украинского монополиста.

Впрочем, даже это будет преподнесено в украинской прессе как эпическая победа.