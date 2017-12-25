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Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Трагедия на Славянской бульваре: появились фото с места, где автобус протаранил толпу
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    Трагедия на Славянской бульваре: появились фото с места, где автобус протаранил толпу

    15:24  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  25 Декабря 2017
    1930

    Трагедия на Славянской бульваре: первые фото с места тарана автобуса появились в Сети

    Москва, 25 декабря. Первые фото с места ЧП на Славянском бульваре, где пассажирский автобус протаранил подземный  переход, появились в Сети.

    Снимки публикуют очевидцы трагедии в соцсетях. На фото видно, что автобус столкнулся с перекрытием перехода. Пассажиры покидают салон через разбитые окна.

    По предварительным данным, жертвами стали четыре человека. Ранения получили от десяти до 15 человек. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

    Автобус принадлежит Мострансавто.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #автобус #переход #мострансавто
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