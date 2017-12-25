Трагедия на Славянской бульваре: появились фото с места, где автобус протаранил толпу
Москва, 25 декабря. Первые фото с места ЧП на Славянском бульваре, где пассажирский автобус протаранил подземный переход, появились в Сети.
Снимки публикуют очевидцы трагедии в соцсетях. На фото видно, что автобус столкнулся с перекрытием перехода. Пассажиры покидают салон через разбитые окна.
По предварительным данным, жертвами стали четыре человека. Ранения получили от десяти до 15 человек. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Автобус принадлежит Мострансавто.
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