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Сирия сегодня: Совфед одобрил расширение базы ВМФ в Тартусе, США недобросовестно трактуют соглашения по САР
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    Сирия сегодня: Совфед одобрил расширение базы ВМФ в Тартусе, США недобросовестно трактуют соглашения по САР

    15:43  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  25 Декабря 2017
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    Корабли ВМФ России в сирийском Тартусе

    Сирия, 25 декабря. Профильный комитет Совфеда по обороне поддержал расширение базы ВМФ в Тартусе. США недобросовестно трактуют договоренности с РФ по сирийскому урегулированию. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    База на 49 лет

    Профильный комитет Совета Федерации по обороне поддержал идею расширения военно-морской базы России в сирийском Тартусе и рекомендовал Совфеду одобрить его. Сенаторы рассмотрят соглашение с Дамаском во вторник.

    Отметим, само соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Так, одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Договор применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

    ВМФ России в Средиземном море

    Для размещения и работы ПМТО Дамаск передает Москве в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус и объекты недвижимости, которые не подлежат официальному опубликованию. Кроме того, соглашение регулирует вопросы, связанные с установлением статуса личного состава, членов их семей, членов экипажей, юрисдикцией ПМТО.

    США неверно трактуют соглашения с РФ

    Вашингтон недобросовестно трактует соглашения с Москвой по сирийскому урегулированию. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

    «Их первоначальные заверения, которые мне лично Рекс Тиллерсон давал, что единственная цель США в Сирии — это уничтожение ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.), сейчас стали как-то более расплывчатыми, стали сопровождаться фразой о том, что полная победа над ИГИЛ будет достигнута, когда в Сирии начнется необратимый политический процесс. А кое-кто добавляет, что в итоге которого Башар Асад должен уйти. Достаточно недобросовестно трактуется то, о чем мы договаривались», — подчеркнул министр в интервью RT.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров

    Таким образом, американская сторона в очередной раз подтверждает, что преследует на Ближнем Востоке свои интересы и не считается с мнением Москвы. Тем не менее, Россия продолжает придерживаться позиции, согласно которой Башар Асад остается легитимным президентом САР.

    Санкции мешают Дамаску

    Введенные в отношении Сирии западные санкции помешают тысячам заводов в стране выпускать продукцию во время войны. Об этом сообщил министр промышленности САР Ахмед аль-Хаму.

    «Во многом из-за односторонних принудительных мер со стороны западных стран против Сирии из строя вышли или частично прекратили работу тысячи промышленных предприятий… Они лишили заводы сырья, запчастей и не позволяли создать новые линии», — сообщает издание РИА Новости со ссылкой на аль-Хаму.

    Сирия

    Кроме того, сирийский чиновник отметил, в этих условиях исчезли лекарства и продовольственные продукты, а также детское питание. Ущерб заводам также нанесли действия террористов, которые в свою очередь разрушали и грабили предприятия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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