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Никакого заговора: Квасьневский отверг версию о «взрыве» самолета Качиньского
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    Никакого заговора: Квасьневский отверг версию о «взрыве» самолета Качиньского

    15:46  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:46  25 Декабря 2017
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    Никакого заговора: Квасьневский отверг версию о «взрыве» самолета Качиньского

    Варшава, 25 декабря. Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что с болью наблюдает за тем, как в Варшаве на протяжении многих лет политически используют катастрофу Ту-154 под Смоленском.

    Своим мнением Квасьневский поделился, выступая в эфире украинского телеканала «112».

    «Все, что раньше сказала правительственная комиссия, которой руководил господин Миллер – это все правильно. Это был несчастный случай, было много сделано ошибок. По-моему, здесь не было никакого взрыва, никакого политического заговора или чего-то такого», — заявил польский государственный деятель.    

    Напомним, 10 апреля 2010 года в окрестностях аэропорта «Северный» под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 воздушных сил Польши. На борту авиалайнера находился президент Польши Лех Качиньский.

    Жертвами крушения стали все находившееся на борту авиалайнера 96 человек. Причиной катастрофы, как установила комиссия, занимавшаяся выяснением всех обстоятельств авиационного происшествия, стала ошибка экипажа. 

    Отметим, польские официальные лица, а также представители общественности часто возвращаются к теме катастрофы под Смоленском, намекая на то, что причиной крушения самолета явилась не ошибка членов экипажа. Министр обороны Польши Антоний Мацаревич в октябре заявил, что обнаружено видео, на котором якобы зафиксирован момент взрыва на борту Ту-154.

    Никаких реальных подтверждений ни одна из версий, кроме официальной версии об ошибке экипажа Ту-154, никогда не находила. В Москве неоднократно подчеркивали, что считают совокупность выводов международной авиационной комиссии о причинах катастрофы достаточным основанием перестать возвращаться к теме крушения Ту-154.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #польша #смоленск #катастрофа #квасьневский
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