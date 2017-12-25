Наезд автобуса на людей в подземном переходе в Москве попал на видео

Москва, 25 декабря. В Сети появилось видео момента смертельного ДТП с участием автобуса на Славянском бульваре. Инцидент произошел в понедельник.

На кадрах ролика, опубликованного телеканалом РЕН ТВ, видно, как автобус резко падает на лестницу подземного перехода и таранит группу людей, поднимающихся по ступенькам. Москвичей буквально разбрасывает в разные стороны.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало не менее 10 человек. Сообщается также о четырех погибших.

На место происшествия уже направлены сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Устанавливаются причины трагедии.