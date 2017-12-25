Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Наезд автобуса на людей в подземном переходе в Москве попал на видео
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Наезд автобуса на людей в подземном переходе в Москве попал на видео

    15:19  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:20  25 Декабря 2017
    5732

    Наезд автобуса на людей в подземном переходе в Москве попал на видео

    Москва, 25 декабря. В Сети появилось видео момента смертельного ДТП с участием автобуса на Славянском бульваре. Инцидент произошел в понедельник.

    На кадрах ролика, опубликованного телеканалом РЕН ТВ, видно, как автобус резко падает на лестницу подземного перехода и таранит группу людей, поднимающихся по ступенькам. Москвичей буквально разбрасывает в разные стороны.

    По предварительным данным, в результате аварии пострадало не менее 10 человек. Сообщается также о четырех погибших.

    На место происшествия уже направлены сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Устанавливаются причины трагедии.

    Наезд автобуса на людей в подземном переходе в Москве попал на видео

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #дтп #подземка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть