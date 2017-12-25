Один из бывших главарей «Джебхат ан-Нусры» получил гражданство Украины

Дамаск, 25 декабря. Бывший лидер чеченской группировки, входившей в состав «Джебхат ан-Нусры»1, бежал на Украину.

Бывший главарь чеченкой группировки «Аджнад аль-Шам», которая ранее входила в состав террористического формирования «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), объявил об окончании боевых действий в Сирии и бежал из западной части Алеппо, где базировалась его банда.

Информационное агентство ANNA-news сообщило, что Абу Хамза прибыл в Киев и получил украинское гражданство. Агентство располагает фотографией паспорта террориста, выданного на имя Манара Альшами. Это доказывает, что украинские власти открыто принимают у себя международных террористов.

Отмечается, что бегство исламиста связано с усилением военной операции против «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Алеппо и Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.