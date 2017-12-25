Это надолго: Пушков рассказал о «новом приступе болезни США»

Москва, 25 декабря. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков диагностировал у США новый приступ болезни.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет нового «железного занавеса».

По словам российского сенатора, предыдущее «отрезвление» США по отношению к России заняло порядка 25 лет, и началось только после Карибского кризиса.

Прошлое отрезвление США по отн.к России заняло лет 25 и началось лишь после Карибского кризиса. Сейчас -новый приступ болезни. И это надолго — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 25, 2017

На сегодняшний день, уверен Пушков, виден новый приступ болезни, который пройдет не так скоро.

Ранее глава дипломатического ведомства РФ Лавров указал на проблемы в российско-американских отношениях, а также напомнил про постоянное давление со стороны США на российские СМИ, дипломатов, передает РИА Новости.

Как считает Лавров, американские действия объясняются тем, что в США наступил очередной приступ «маккартизма». Кроме того, «в нынешней ситуации наступит отрезвление, а за ним и выздоровление», подчеркнул российский министр.