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Политика
Это надолго: Пушков рассказал о «новом приступе болезни США»
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    Это надолго: Пушков рассказал о «новом приступе болезни США»

    15:18  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  25 Декабря 2017
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    Это надолго: Пушков рассказал о «новом приступе болезни США»

    Москва, 25 декабря. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков диагностировал у США новый приступ болезни. 

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет нового «железного занавеса». 

    Это надолго: Пушков рассказал о «новом приступе болезни США»

    По словам российского сенатора, предыдущее «отрезвление» США по отношению к России заняло порядка 25 лет, и началось только после Карибского кризиса.

    На сегодняшний день, уверен Пушков, виден новый приступ болезни, который пройдет не так скоро. 

    Ранее глава дипломатического ведомства РФ Лавров указал на проблемы в российско-американских отношениях, а также напомнил про постоянное давление со стороны США на российские СМИ, дипломатов, передает РИА Новости.

    Это надолго: Пушков рассказал о «новом приступе болезни США»

    Как считает Лавров, американские действия объясняются тем, что в США наступил очередной приступ «маккартизма». Кроме того, «в нынешней ситуации наступит отрезвление, а за ним и выздоровление», подчеркнул российский министр.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #лавров #пушков #политика
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