Сирия, 25 декабря. ВС Ирака уничтожили группу ИГИЛовцев в иракской провинции Киркук. В результате авианалетов ВВС США в восточной части Дейр-эз-Зора погибли мирные жители. ССА** арестовала лидера террористов, подозреваемого в организации взрывов в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать САА поддержку на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков в Восточной Гуте Дамаска с беспилотников.

Сирийская свободная армия (ССА): нанесла удары по городу Африн в северной части Алеппо; задержала бывшего командира группировки «Харакат Аль-Мусанна» на востоке Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло «спящую ячейку» в провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе шоссе Мугр Аль-Мир — Бейт-Джинн на юго-западе Дамаска; подверглась обстрелам САА на севере провинции Хомс; открыла огонь по деревне Таль Дера на юге Хамы.

Курды: противостоят ССА на севере Алеппо.

Международная коалиция: возобновила боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Военный источник в Twitter (wateen_media) передает, что боевые беспилотники Сирийской арабской армии (САА) сбросили взрывные устройства на укрепления боевиков в районе Джобар на северо-востоке Дамаска. Также сообщается, что позиции радикалов на окраине города Дума оказались под ударом артиллерийских дивизионов сил САР.

Вблизи оазиса Западная Гута тем временем не прекращаются перестрелки между частями САА и исламистами объединения «Тахрир Аш-Шам». Согласно данным новостного портала Quneitra Today, правительственные войска атакуют укрепрайоны «Ан-Нусры» на шоссе Мугр Аль-Мир — Бейт-Джинн. САА ведет огонь из ракетных установок по военным объектам боевиков у холма Тель Марван. Данных о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Алеппо

Информагентство Shahba News сообщает, что исламисты вооруженной оппозиции отпустили Мухаммада Хасана Худра — жителя западного района Алеппо Аль-Рашидин, похищенного четыре месяца назад. Напомним, это произошло благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон, сотрудники которого принимали участие в диалоге. Переговоры с представителями радикалов с целью освобождения остальных заложников продолжаются.

Между тем город Африн на севере провинции вновь подвергся минометным ударам боевиков Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых дислоцируются близ населенного пункта Азаз. Об этом сообщает Twitter-канал (AhmetM_08).

Провинция Хомс

В населенном пункте Ад-Дар Аль-Кабира к северу от Хомса произошло крупное ДТП. Как передает информационный портал Shahba News, более 20 человек получили ранения в результате инцидента. Подробности случившегося пока выясняются.

Тот же источник сообщает, что правительственные войска обстреливают опорные пункты боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе городов Таль-Бисса и Табият Аль-Гарбия на севере региона из артиллерии и минометов. Напомним, данные территории входят в одну из зон деэскалации, однако режим прекращения огня не распространяется на «Джебхат Ан-Нусру»1, лидеры которой отказываются от мирного урегулирования конфликта с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, возобновили боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор. Не менее десяти местных граждан пострадали во время авианалета. Несмотря на сообщения некоторых источников о десяти погибших, на данный момент подтверждена гибель одного из мирных жителей, остальные девять получили ранения. Отмечается, что эти сведения пока предварительные. В настоящее время некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Воздушная атака произошла вблизи деревни Хаджин на юго-востоке региона. Об этом сообщает агентство новостей Inside Syria Media Center. Кроме того, интернет-портал передает, что накануне американские ВВС также проводили бомбардировки на восточном берегу Евфрата, что привело к гибели 39 гражданских лиц, в том числе восьми детей и шести женщин.

Провинция Даръа

На востоке региона в населенном пункте Аль-Джиза исламистами ССА был арестован бывший лидер группировки «Харакат Аль-Мусанна», состоящей в числе формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с «Исламским государством». Согласно информации агентства новостей Al Manar News, боевика подозревают в координировании подпольной деятельности террористов на территориях, оккупированных Сирийской свободной армией (ССА). Предполагается, что задержаный руководил группой ИГИЛовцев, занимающихся организацией терактов и взрывов.

Провинция Хама

Сирийские ВВС присоединились к ВКС РФ и начали наносить авиаудары по штаб-квартирам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина к северу от Хамы. Как передает военный источник в Twitter (jameeldom), военные вертолеты ВВС Сирии также приняли участие в воздушной атаке, ударив по опорным пунктам исламистов вблизи деревень Аль-Маслухия и Аль-Джанина. Боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в свою очередь, в очередной раз открыли огонь по мирным районам — на этот раз под обстрелом оказалось поселение Таль Дера, находящееся вблизи анклава вооруженной оппозиции на юге провинции. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Кроме того, артобстрелам группировки «Джейш Ан-Наср» союзной «Нусре» подвергся населенный пункт Ар-Рувейда близ границы с провинцией Идлиб.

Ирак

Несколькими часами ранее стало известно о начале новой военной операции по ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства» в районе провинций Киркук и Салах Эд-Дин. Информационный портал Iraqi News сообщает о первых результатах кампании — трое боевиков, принимавших участие в убийстве служащего федеральной полиции Ирака и его сына, были уничтожены на юго-западе Киркука. Напомним, группа радикалов «Исламского государства» напала на начальника полицейского управления, организовавшего засаду на дороге между Киркуком и Хавиджей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)